В Госдуме объяснили популярность колледжей боязнью ЕГЭ

Министерство просвещения зафиксировало падение спроса среди молодежи на высшее образование. По данным ведомства, в последние годы половина школьников уходит в колледжи и техникумы после 9-го класса, оставшаяся половина доучивается в старшей школе, сдает ЕГЭ и поступает в вузы. Центр экономики непрерывного образования РАНХиГС, проведя собственное исследование, выяснил, что спрос на вузы действительно падает. Так, среди молодежи до 30 лет высшее образование получили 47 процентов. Колледж или техникум окончили почти 39 процентов респондентов, передает kp.ru. В старших поколениях выпускников с университетскими дипломами значительно больше.

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин в эфире НСН объяснил, что поступлением в колледж молодежь пытается обмануть систему и избежать ЕГЭ.

«Уход девятиклассников в колледжи отнюдь не означает падение престижа высшего образования. Отчасти это означает ориентацию на практическую подготовку. А в гораздо большей степени — на то, чтобы избежать ЕГЭ. Причем на селе это увлечение очень сильное, но оно сейчас проникает и в город. Я лично знаю отличницу девятиклассницу, которая повинуясь настроениям в классе, пыталась не пойти в 10 класс школы, а пойти в колледж, чтобы избежать ЕГЭ. После среднего профобразования многие из этих ребят все равно поступают в вузы, только уже без ЕГЭ. Как правило, по своему же профилю, на заочное или вечернее отделение», — рассказал парламентарий.