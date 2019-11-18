В Госдуме объяснили популярность колледжей боязнью ЕГЭ
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке в интервью НСН объяснил падение спроса на высшее образование.
Министерство просвещения зафиксировало падение спроса среди молодежи на высшее образование. По данным ведомства, в последние годы половина школьников уходит в колледжи и техникумы после 9-го класса, оставшаяся половина доучивается в старшей школе, сдает ЕГЭ и поступает в вузы. Центр экономики непрерывного образования РАНХиГС, проведя собственное исследование, выяснил, что спрос на вузы действительно падает. Так, среди молодежи до 30 лет высшее образование получили 47 процентов. Колледж или техникум окончили почти 39 процентов респондентов, передает kp.ru. В старших поколениях выпускников с университетскими дипломами значительно больше.
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин в эфире НСН объяснил, что поступлением в колледж молодежь пытается обмануть систему и избежать ЕГЭ.
«Уход девятиклассников в колледжи отнюдь не означает падение престижа высшего образования. Отчасти это означает ориентацию на практическую подготовку. А в гораздо большей степени — на то, чтобы избежать ЕГЭ. Причем на селе это увлечение очень сильное, но оно сейчас проникает и в город. Я лично знаю отличницу девятиклассницу, которая повинуясь настроениям в классе, пыталась не пойти в 10 класс школы, а пойти в колледж, чтобы избежать ЕГЭ. После среднего профобразования многие из этих ребят все равно поступают в вузы, только уже без ЕГЭ. Как правило, по своему же профилю, на заочное или вечернее отделение», — рассказал парламентарий.
Говорить о падении престижа высшего образования среди молодежи рано, уверен Смолин.
«Хоронить высшее образование рано. Общемировая тенденция — увеличение доли граждан, получающих высшее образование. Кроме того, социологи и экономисты по-прежнему утверждают, что люди с высшем образованием в среднем зарабатывают больше. Они дольше живут, особенно мужчины. Они лучше устраиваются в предпенсионном возрасте и совершают меньше преступлений против личности. Если совершают, то другого свойства. Так что никаких симптомов падения престижа высшего образования среди молодежи нет», — заявил депутат.
Другое дело, что престиж высшего образования среди работодателей упал, отмечает собеседник НСН.
«Это происходит по понятным причинам: отечественное высшее образование значительно упало в своем качестве по сравнению с советскими временами и не сопровождается необходимой практической подготовкой. Госдума сейчас принимает закон о практической подготовке. Мы надеемся, что он хотя бы отчасти поможет эту проблему решать», — резюмировал Олег Смолин.
Ранее президент России Владимир Путин раскритиковал работу министра науки и высшего образования Михаила Котюкова из-за сокращения в российских государственных вузах бюджетных мест. Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин рассказал НСН, как спасти бюджетные места.
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