Развратный танец Собчак на свадьбе шокировал родителей жениха и церковь

Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ РПЦ Владимир Легойда, назначенный временно исполняющим обязанности пресс-секретаря патриарха, прокомментировал свадьбу телеведущей Ксении Собчак с режиссёром Константином Богомоловым.

Как отметил Легойда в соцсетях, перед венчанием с парой провёл беседу священник, который объяснил смысл таинства. Молодожёны, в свою очередь, письменно раскаялись в своих прошлых поступках, которые нарушают христианские представления о приличие, сообщает «Свободная пресса».

Однако поведение новобрачных в этот же день заставило поставить под сомнение их искренность, посетовал Легойда, имея в виду эротический танец телеведущей га свадьбе. «Кого люди пытаются обмануть? Церковь? Бога? А ведь обмануть можно только себя…», — цитирует Life.ru Легойду.

Собчак и Богомолов приехали в ЗАГС на катафалке, а после венчания в храме «Большое Вознесение» у Никитских ворот в Музее Москвы Собчак исполнила прилюдно откровенный танец в одном неглиже. Как пишут «Дни.ру», развратный перформанс на свадьбе не стал чем-то необычным для самой новобрачной и Богомолова, известного своими эпатажными работами в режиссуре.

Однако выходка Собчак навлекла на себя гнев духовенства и родителей режиссёра. Последние ушли со свадебного торжества сразу после эротического танца невесты, отмечает Ura.ru.

«А Бог все равно ждет покаяния. Только настоящего. Без перфомансов», — резюмировал Владимир Легойда.

