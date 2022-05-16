Instagram* запретил пользователям из РФ просматривать зарубежные Reels
Соцсеть Instagram (запрещена в РФ, признана экстремистской) запретила российским пользователям просматривать видеоролики Reels на платформе.
Во вкладке рекомендации теперь видны только видео от российских профилей.
суд по требованию Генпрокуратуры запретил американские соцсети Facebook и Instagram (признаны экстремистскими организациями и запрещены на территории РФ) в России за экстремистскую деятельность. При этом отмечалось, что пользователей, обходящих блокировки, наказывать не будут.
Ранее ведущая Первого канала Екатерина Андреева заявила, что считает неправильным решение заблокировать в России соцсеть Instagram.
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