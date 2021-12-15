Instagram заблокировал аккаунт мэрии Симферополя

Глава управления информационной политики администрации Симферополя Андрей Черниченко заявил, что социальная сеть Instagram заблокировала официальную страницу городского правительства, сообщает РИА Новости.

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По его словам, представители соцсети объяснили блокировку аккаунта, где публиковались новости о жизни города, «нарушениями правил сообщества» и «чрезмерной активностью».

«Принято решение создать новую страницу», - добавил Черниченко.

Ранее Instagram пометил актрису Марию Шукшину, как опасного антиваксера и при попытке подписаться на её аккаунт пользователи получают предупреждение, в котором говорится, что в данном профиле «неоднократно публиковалась ложная информация».

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