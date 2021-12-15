Instagram заблокировал аккаунт мэрии Симферополя
Глава управления информационной политики администрации Симферополя Андрей Черниченко заявил, что социальная сеть Instagram заблокировала официальную страницу городского правительства, сообщает РИА Новости.
По его словам, представители соцсети объяснили блокировку аккаунта, где публиковались новости о жизни города, «нарушениями правил сообщества» и «чрезмерной активностью».
«Принято решение создать новую страницу», - добавил Черниченко.
Ранее Instagram пометил актрису Марию Шукшину, как опасного антиваксера и при попытке подписаться на её аккаунт пользователи получают предупреждение, в котором говорится, что в данном профиле «неоднократно публиковалась ложная информация».
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