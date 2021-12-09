Детям до 13 лет запретят пользоваться Instagram

Instagram удалит аккаунты детей в возрасте до 13 лет. Об этом глава социальной сети Адам Моссери сообщил на слушаниях в Конгрессе США.

Сообщается, что такое решение было принято после того, как Instagram обвинили в неблагоприятном влиянии на детей. Авторы обращения жаловались на то, что популярная социальная сеть вызывает у несовершеннолетних граждан зависимость, перерастающую в депрессию. Отмечается, что в результате неудач или конфликтов в сети некоторые подростки иногда даже наносят вред своему здоровью.

В Instagram прокомментировали временной лимит для детей в соцсети

В компании предложили ввести функцию «родительский контроль», которая позволит взрослым следить за тем, сколько часов их дети пользуются приложением. Родители смогут установить лимит времени.

Исследования стартовали в начале осени 2021 года, когда сенаторы в США призвали Марка Цукерберга, соучредителя компании Meta, в которую входит Instagram, отказаться от запуска социальной сети для детей младше 13 лет.

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