Детям до 13 лет запретят пользоваться Instagram

Instagram удалит аккаунты детей в возрасте до 13 лет. Об этом глава социальной сети Адам Моссери сообщил на слушаниях в Конгрессе США.

Сообщается, что такое решение было принято после того, как Instagram обвинили в неблагоприятном влиянии на детей. Авторы обращения жаловались на то, что популярная социальная сеть вызывает у несовершеннолетних граждан зависимость, перерастающую в депрессию. Отмечается, что в результате неудач или конфликтов в сети некоторые подростки иногда даже наносят вред своему здоровью.