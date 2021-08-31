Instagram введет запрет на использования сервиса без указания дня рождения
Пользователи социальной сети Instagram будут получать сообщения о необходимости указать дату своего рождения, сообщает компания Facebook, которой принадлежит соцсеть.
В будущем пользоваться Instagram будет запрещено без указания дня рождения. Кроме того, сервис будет проверять достоверность данных с помощью алгоритмов искусственного интеллекта. В Instagram объясняют требование тем, что оно позволит лучше персонализировать рекламу и создавать функции по защите детей.
День рождения предполагается спрашивать при запуске приложения, а также в заглушках постов с информацией для взрослых.
Ранее соцсеть Instagram анонсировала нововведения, которые предназначены для борьбы с агрессивным поведением. Соответствующая информация появилась на официальном сайте соцсети.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,9 млн+18 325 / сут.
Умерли
182 тыс.+792 / сут.
Выздоровели
6,2 млн+14 180 / сут.
- Instagram введет запрет на использования сервиса без указания дня рождения
- Пентагон подтвердил завершение миссии США в Афганистане
- В Турции с 22 июня отдохнули 1,5 мл россиян
- Байден разрешил месть за гибель военных любыми средствами
- СМИ: «Реал» приостановил переговоры по покупке Мбаппе у ПСЖ
- В Мехико пять человек погибли при падении строительного крана
- Во Франции перечислили условия для признания власти талибов в Афганистане
- Учителя Петербурга получат по 10 тысяч рублей
- ЮНИСЕФ: В ходе удара США по Кабулу погибли 7 детей
- Бузова назвала Соловьева «дном» и обвинила в публичном унижении женщин
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru