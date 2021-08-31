Instagram введет запрет на использования сервиса без указания дня рождения

В будущем пользоваться Instagram будет запрещено без указания дня рождения. Кроме того, сервис будет проверять достоверность данных с помощью алгоритмов искусственного интеллекта. В Instagram объясняют требование тем, что оно позволит лучше персонализировать рекламу и создавать функции по защите детей.

День рождения предполагается спрашивать при запуске приложения, а также в заглушках постов с информацией для взрослых.

Ранее соцсеть Instagram анонсировала нововведения, которые предназначены для борьбы с агрессивным поведением. Соответствующая информация появилась на официальном сайте соцсети.

