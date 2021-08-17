В Facebook, Instagram и WhatsApp запретили контент, связанный с талибами
Компания Facebook ввела запрет в своих соцсетях и мессенджерах на контент, связанный с движением «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация), сообщает РИА Новости.
Речь идет о соцсетях Facebook и Instagram, а также о мессенджере WhatsApp.
В компании обещают удалять аккаунты пользователей, поддерживающих талибов, которые в США признаны террористической организацией.
В Facebook создали специальную группу по отслеживанию контента с участием экспертов по Афганистану, владеющими языками пушту и дари.
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