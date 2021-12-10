Instagram не планирует возвращение хронологической ленты

В Instagram заявили, что не планируют возвращать хронологическую ленту, которая позволяет видеть публикации людей в хронологическом порядке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Meta в РФ.

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В компании отметили, что Instagram создает новые опции для пользователей, а не возвращается к старому. В частности, ведутся эксперименты по возможности отбирать в «избранное» людей, новости которых хочется отслеживать в приоритетном порядке.

Отмечается, что результаты экспериментов пользователи смогут опробовать в следующем году.

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