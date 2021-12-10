Instagram не планирует возвращение хронологической ленты

В компании отметили, что Instagram создает новые опции для пользователей, а не возвращается к старому. В частности, ведутся эксперименты по возможности отбирать в «избранное» людей, новости которых хочется отслеживать в приоритетном порядке.

Отмечается, что результаты экспериментов пользователи смогут опробовать в следующем году.

