Instagram не планирует возвращение хронологической ленты
В Instagram заявили, что не планируют возвращать хронологическую ленту, которая позволяет видеть публикации людей в хронологическом порядке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Meta в РФ.
В компании отметили, что Instagram создает новые опции для пользователей, а не возвращается к старому. В частности, ведутся эксперименты по возможности отбирать в «избранное» людей, новости которых хочется отслеживать в приоритетном порядке.
Отмечается, что результаты экспериментов пользователи смогут опробовать в следующем году.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,0 млн+30 873 / сут.
Умерли
287 тыс.+1 176 / сут.
Выздоровели
8,7 млн+35 657 / сут.
- Зеленский не исключил проведение референдума по Донбассу
- Российские пенсионеры получат выплаты за декабрь и январь одновременно
- Предварительное расследование дела о ДТП с участием Собчак завершилось
- В Москве цена «квадрата» в новостройках впервые превысила 300 тысяч рублей
- Макрон и Зеленский призвали к возобновлению «нормандского формата»
- Песков опроверг возможность ареста Сокурова после спора с Путиным
- МИД РФ предупредил США о последствиях вступления Украины в НАТО
- На северо-западе Москвы горит больница
- Российские врачи отправились в ЮАР для помощи в борьбе с COVID-19
- США ввели новые санкции против Китая, Мьянмы и КНДР
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru