Instagram избавится от фильтров «пластической хирургии»
Instagram решил избавиться от фильтров, позволяющих создавать на фото эффекты пластической хирургии и меняющих лица пользователей до неузнаваемости. Об этом сообщает BBC News. Как отмечает источник, в первую очередь речь идёт об эффектах, которые увеличивают губы и делают виртуальную подтяжку лицу.
Представители социальной сети объясняют такой шаг обеспокоенностью – подобные эффекты могут негативно повлиять на психическое состояние пользователей Instagram и снизить их самооценку.
О том, когда социальная сеть откажется от фильтров, меняющих лица пользователей, не сообщается.
Ранее НСН сообщала, что пользователи Instagram смогут делиться контентом с «близкими друзьями» - текстами, фото и видео. Такая возможность появится благодаря новому мессенджеру под названием Threads (Потоки), к разработке которого приступил Facebook. Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в эфире НСН заявил, что новые функции призваны сильнее привязать пользователей к Instagram.
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