Instagram избавится от фильтров «пластической хирургии»

Instagram решил избавиться от фильтров, позволяющих создавать на фото эффекты пластической хирургии и меняющих лица пользователей до неузнаваемости. Об этом сообщает BBC News. Как отмечает источник, в первую очередь речь идёт об эффектах, которые увеличивают губы и делают виртуальную подтяжку лицу.

Представители социальной сети объясняют такой шаг обеспокоенностью – подобные эффекты могут негативно повлиять на психическое состояние пользователей Instagram и снизить их самооценку.