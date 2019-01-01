МВД существенно сократило список потенциально опасных пород собак

В России в пять раз сократили список потенциально опасных пород собак. Как отмечает РИА Новости, теперь в списке 13 позиций. Проект постановления МВД опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов.

Как отмечает РИА ФАН, официальный представитель ведомства Ирины Волк подчеркнула, что в этом списке числятся такие породы, как американский бандог, бразильский бульдог, амбульдог, северокавказская собака, питбульмастиф и другие. Кроме того, по-прежнему опасными считаются волко-собачьи гибриды.

Ura.ru напоминает, что раньше в списке МВД опасных пород было 69, но из-за неоднозначной реакции общественности его пересмотрели.

Ранее НСН писала, что депутат Госдумы Виталий Милонов предложил при помощи собак проверять выпускников на наркотики. По его мнению, это нужно делать перед посадкой на борт прогулочных судов. При этом Милонов подчеркнул, что в школьных выпускных, проводимых на кораблях, нет ничего плохого.

«Другое дело, чтобы это не превращалось в дикую попойку с наркотиками и чтобы команда корабля - командир, капитан - несла бы ответственность за это», - заявил Милонов АГН Москва.



