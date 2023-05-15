«Желающих тысячи!»: Рогов о выдаче гражданства РФ иностранцам-участникам СВО

Ранее Владимир Путин подписал указ, который позволяет иностранным гражданам, заключившим в период проведения спецоперации контракты на прохождение военной службы в армии России, получить гражданство в упрощенном порядке. Соответствующий документ опубликован на официальном правовом портале. По словам Рогова, ему известно о сотнях иностранцев, которые приняли решение защищать Россию с оружием в руках.

«Знаю, что желающих присоединиться к ним тысячи и даже десятки тысяч. Просто не так все быстро в плане бюрократических процедур, получения виз в Россию и так далее. Решение президента считаю абсолютно верным и даже долгожданным. Подавляющая часть тех, кто воюет за Россию, за традиционные ценности, за справедливость, не может вернуться в свои страны, поскольку мировые национальные элиты подготовили для них целый ряд репрессий, внесудебных и уголовных преследований и так далее. Если уж мы доверяем этим людям оружие, поручаем им защищать нас и воевать за русский мир, то, наверное, можно давать и гражданство», — сказал Рогов.

Кроме того, добавил собеседник НСН, иностранцы, получившие гражданство России в течение последних десяти лет, участием в спецоперации могут подтвердить свою готовность стать россиянами, а не рассматривать Россию как кормовую базу.

«Молодые узбеки, таджики, киргизы вполне могли бы повоевать и тем самым подтвердить, что они готовы не только брать от России блага, но и защищать эти блага во имя будущего своих же детей, которые здесь активно рождаются, ходят в садики, в школы и живут на достаточно высоком уровне», — отметил эксперт.

Также председатель движения «Мы вместе с Россией» перечислил страны, граждане которых отправились защищать Россию.

«Прежде всего это постсоветское пространство в силу близости к русскому миру и понимания справедливости российского общества по сравнению с формулами образа будущего, которые предлагает Запад. Кроме того, это традиционалисты из Западной Европы, из Северной Америки, из Латинской Америки, с Ближнего Востока. Мне известно, что граждане нескольких десятков стран активно присутствуют на линии боевого соприкосновения не только в Запорожской области, но и вдоль всего фронта. Много работы в этом направлении ведется и сегодня. Грех отказываться в сложившихся условиях от помощи добровольцев и их активного участия в приближении нашей общей победы», — заявил Рогов.

В свою очередь независимый эксперт Вадим Коженов назвал получение гражданства России иностранцами неплохой мотивацией для участия в спецоперации.

«Немалую роль играет и финансовая составляющая — выплачивается вполне ощутимое денежное довольствие. Деньги плюс гражданство — это вполне нормальная мотивация. Все, кто хотел, подписали контракт и уехали, соответственно, нужно как-то дальше с людьми работать, общаться и предлагать выгодные условия», — подытожил он.

Ранее депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев анонсировал законопроект, предусматривающий отправку мигрантов с гражданством России на спецоперацию. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

