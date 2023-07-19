Матыцин заявил, что сменившие спортивное гражданство атлеты лишаются мер соцподдержки
Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что спортсменам и тренерам, которым предлагают сменить спортивное гражданство, следует говорить о потерях, которые неизбежны в случае их согласия, сообщает РИА Новости.
По его словам, сменившие спортивное гражданство российские атлеты лишаются большого количества мер соцподдержки.
«Конечно, это граждане нашей страны, мы их любим и ценим, но если выбор сделан, то выбор сделан навсегда, и поддержка должна быть прекращена», - заключил глава Минспорта.
Ранее пресс‑атташе Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Ольга Ермолина заявила, что фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин, перешедшие в сборную Грузии, самостоятельно компенсировали Центру спортивной подготовки (ЦСП) сборных команд РФ средства, которые были затрачены на их подготовку, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru