Матыцин заявил, что сменившие спортивное гражданство атлеты лишаются мер соцподдержки

По его словам, сменившие спортивное гражданство российские атлеты лишаются большого количества мер соцподдержки.

«Конечно, это граждане нашей страны, мы их любим и ценим, но если выбор сделан, то выбор сделан навсегда, и поддержка должна быть прекращена», - заключил глава Минспорта.

Ранее пресс‑атташе Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Ольга Ермолина заявила, что фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин, перешедшие в сборную Грузии, самостоятельно компенсировали Центру спортивной подготовки (ЦСП) сборных команд РФ средства, которые были затрачены на их подготовку, сообщает RT.

