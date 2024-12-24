Иностранцы с детьми, признанными нежелательными, получат такой же статус

С 5 февраля 2025 года вступает в силу новый приказ МВД России, согласно которому иностранные граждане, чьи дети будут признаны нежелательными для пребывания на территории РФ, также получат такой же статус. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В соответствии с приказом, если ребенок, не достигший 18 лет, будет признан нежелательным для нахождения в России, то также будет подготовлен проект решения о нежелательности пребывания для его законного представителя, находящегося в стране.