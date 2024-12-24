Иностранцы с детьми, признанными нежелательными, получат такой же статус
С 5 февраля 2025 года вступает в силу новый приказ МВД России, согласно которому иностранные граждане, чьи дети будут признаны нежелательными для пребывания на территории РФ, также получат такой же статус. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В соответствии с приказом, если ребенок, не достигший 18 лет, будет признан нежелательным для нахождения в России, то также будет подготовлен проект решения о нежелательности пребывания для его законного представителя, находящегося в стране.
Решение о нежелательности пребывания иностранного гражданина в России может быть принято по ряду оснований, включая нарушение правил въезда, утрату или отсутствие документов, уклонение от выезда по истечении разрешенного срока или нарушение транзитных норм. Также основанием для такого решения может быть угроза безопасности, обороноспособности государства, общественному порядку, здоровью населения или угрозы основам конституционного строя.
Иностранцы, признанные нежелательными для пребывания в России, обязаны покинуть страну в установленный срок, в противном случае они могут быть депортированы, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Тульская полиция задержала пенсионерку за использование пиротехники в банке
- Турналог в 19 муниципалитетах Калининградской области введут с 2025 года
- Кнайсль назвала возможных подозреваемых в деле о взрывах на «Северном потоке»
- Иностранцы с детьми, признанными нежелательными, получат такой же статус
- Петров заявил, что завидует успеху Юры Борисова в Голливуде
- Пенсионерка подорвала петарду в ТЦ в Серпухове по указанию мошенников
- В Чебоксарах за оправдание теракта в «Крокусе» задержали мужчину
- СМИ: Неизвестный бросил коктейль Молотова в полицейскую машину в центре Москвы
- Минтранс обвинил танкеры «Волгонефти» в незаконном плавании
- Критик Бабичев: Заменить Пугачеву на «Голубом огоньке» могла бы Кадышева
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru