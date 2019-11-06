Иностранцы предпочитают Москву Санкт-Петербургу

Таким образом, столица лидирует в рейтинге по посещению российских городов иностранными клиентами сервиса, на втором месте находится город на Неве. Третью позицию рейтинга занимает подмосковный город Жуковский, где расположен международный аэропорт. На четвертом месте по числу проданных авиабилетов из-за границы – Новосибирск, который поднялся с 7 строки итогов 2018 года.

Также в топ-10 вошли: Калининград, Сочи, Краснодар, Екатеринбург, Казань и Владивосток.

Ранее НСН сообщала, что большинство граждан России на ноябрьские праздники планировали свои путешествия в пределах страны. Из зарубежных же направлений для отдыха лидировали Италия, Турция и Испания.



