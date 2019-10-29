Названы самые популярные направления отдыха россиян в ноябре

«Почти на треть выросла доля туристов, которые в этом году выбрали заграничные путешествия: в ноябре 2018 года 73% россиян путешествовали внутри страны, в этом году их только 57%. Место Грузии в сердцах россиян заняли Италия, Турция и Испания», — говорится в сообщении.

Самыми популярными внутренними направлениями стали Москва, Сочи и Санкт-Петербург, сообщает RT.

