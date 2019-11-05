Опрос: Селфи во время путешествий делает треть россиян

Селфи на фоне достопримечательностей делают 33% российских туристов. Это выяснилось в ходе опроса, проведённого крупнейшим сервисом по поиску авиабилетов Aviasales. Попавшие в это число путешественники заявили, что делаю такие снимки по причине того, что путешествуют в одиночку или попросту не доверяют процесс съёмки друзьям или прохожим.

Также в ходе опроса выяснилось, что 26% респондентов заявили, что им не нравятся свои фотопортреты и они предпочитают снимать природу. Самыми впечатляющими из природных достопримечательностей такие туристы назвали Национальный парк Чжанцзяцзе в Китае, Метеоры в Греции, а также рисовые террасы на Шри-Ланке.

Кроме того, выяснилось, что 23% наших опрошенных соотечественников снимают в поездах архитектуру, еще 18% делают фотографии друзей и родственников на память, а затем размещают их в социальных сетях.