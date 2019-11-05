Опрос: Селфи во время путешествий делает треть россиян
Селфи на фоне достопримечательностей делают 33% российских туристов. Это выяснилось в ходе опроса, проведённого крупнейшим сервисом по поиску авиабилетов Aviasales. Попавшие в это число путешественники заявили, что делаю такие снимки по причине того, что путешествуют в одиночку или попросту не доверяют процесс съёмки друзьям или прохожим.
Также в ходе опроса выяснилось, что 26% респондентов заявили, что им не нравятся свои фотопортреты и они предпочитают снимать природу. Самыми впечатляющими из природных достопримечательностей такие туристы назвали Национальный парк Чжанцзяцзе в Китае, Метеоры в Греции, а также рисовые террасы на Шри-Ланке.
Кроме того, выяснилось, что 23% наших опрошенных соотечественников снимают в поездах архитектуру, еще 18% делают фотографии друзей и родственников на память, а затем размещают их в социальных сетях.
Ранее НСН писала, что Турция, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) были выбраны большинством туристов для отдыха в прошедшие ноябрьские праздники, сообщает АТОР. Специалисты опирались на статистику продаж путевок крупной федеральной сети турагентств, реализованных с заездом со второго по четвертое ноября.
Свыше трети путешественников, купивших пакетные туры (36,3%) предпочли другим странам Турцию. Стоимость на размещение в отелях значительно ниже, чем в октябре. Средняя цена тура на ноябрьские праздники составила 78,5 тысячи рублей. Между тем, как отмечает RT, с января по сентябрь этого года на курортах Турции побывали 5,9 млн россиян.
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