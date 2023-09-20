«Всем по 20 лет»: Срок действия водительских прав предложили увеличить для всех

Ранее глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев заявил о разработке поправок к законопроекту, который предусматривает продление срока действия водительских прав с 10 до 20 лет. Об этом сообщило агентство РИА Новости. По мнению парламентария, не стоит «лишний раз» собирать необходимые документы, если водитель исправно проходит все медкомиссии, не нарушает ПДД и не состоит где-либо на учете. Шапарин поддержал эту норму, но заявил, что нужно вводить ее для всех водителей.

«Безусловно, лишняя бюрократия пользы не принесет. Но в инициативе депутата Москвичева есть и подводные камни. Во-первых, непонятно, о каких медосмотрах идет речь. С какой частотой их надо проходить, сколько они будут стоить и будут ли доступны для всех россиян, а не только для жителей крупных городов? Во-вторых, добропорядочность водителя — весьма условный критерий. Так что я согласен с тем, что срок действия водительского удостоверения нужно увеличивать до 20 лет, но делать это необходимо для всех водителей», — сказал Шапарин.

Собеседник НСН выразил надежду, что данная поправка будет принята.

«Это достаточно безобидная для других участников норма, поскольку выступающих против особо нет. Разве что Минфин может задаться вопросом, как быть с выпадающими из федерального бюджета доходами от пошлин», — подытожил он.

Ранее депутаты Тамбовской областной думы предложили освободить участников спецоперации, желающих получить водительские права, от посещения автошколы. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

