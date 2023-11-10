Россияне эксплуатируют автомобиль 27 лет до момента утилизации

В России средний срок службы автомобиля в 2023 году достиг 27 лет, следует из результатов исследования сети автосервисов Fit Service и аналитического агентства Gruzdev-Analyze, передает «Газета.Ru».

Отмечается, что с 2019 по 2021 года этот показатель составлял 24 года, а потом пошел резкий рост, а скорость выбытия машин из автопарка снизилась.

В октябре средняя цена на подержанные автомобили возрастом до 15 лет выросла на 2,3%, превысив 2 миллиона рублей, рассказали аналитики «Авто.ру».

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Отмечается, что больше всего подорожала отечественная Lada (ВАЗ) 2131, цена выросла на 8%, передает «Лента.ру». Значительно подорожали также Renault Logan и Honda Stepwgn – на 7%.

Ранее Минпромторг России подготовил список автомобилей, рекомендованных для приоритетного использования госслужащими в служебных целях, в него включили российские и китайские бренды, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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