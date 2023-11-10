Россияне эксплуатируют автомобиль 27 лет до момента утилизации

В России средний срок службы автомобиля в 2023 году достиг 27 лет, следует из результатов исследования сети автосервисов Fit Service и аналитического агентства Gruzdev-Analyze, передает «Газета.Ru».



Отмечается, что с 2019 по 2021 года этот показатель составлял 24 года, а потом пошел резкий рост, а скорость выбытия машин из автопарка снизилась.

В октябре средняя цена на подержанные автомобили возрастом до 15 лет выросла на 2,3%, превысив 2 миллиона рублей, рассказали аналитики «Авто.ру».