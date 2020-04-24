Иностранцам разрешили въезд в Россию при наличии здесь близких родственников

Захарова добавила, что была сделана корректировка, в результате которой иностранцы получили возможность воссоединиться с семьями в России или вернуться вместе с ними на территорию РФ.



При этом граждане России должны подавать документы на государственный портал госуслуг о родственниках-иностранцах, дублируя свои «гуманитарные случаи информирования российских загранучреждений».



Представитель МИД подчеркнула, что это сделано для того, чтобы въехавшие в страну люди не начали путешествовать по стране и не создавали новые очаги заболевания.



Накануне Захарова в ходе брифинга пожаловалась на власти США: Вашингтон, по ее словам, игнорирует запросы российской стороны о судьбе 34 российских школьников, которые застряли в США из-за пандемии коронавируса, передает RT.

