Иностранцам разрешили въезд в Россию при наличии здесь близких родственников

Иностранцы, у которых есть в России близкие родственники, смогут въехать на территорию РФ для воссоединения с семьями. Об этом в эфире «Эха Москвы» заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Было принято дополнение об ограничении на въезд, которое регулировало как раз ситуацию с семьями, которые состоят из граждан разных государств», напомнила она.

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Захарова добавила, что была сделана корректировка, в результате которой иностранцы получили возможность воссоединиться с семьями в России или вернуться вместе с ними на территорию РФ.

При этом граждане России должны подавать документы на государственный портал госуслуг о родственниках-иностранцах, дублируя свои «гуманитарные случаи информирования российских загранучреждений».

Представитель МИД подчеркнула, что это сделано для того, чтобы въехавшие в страну люди не начали путешествовать по стране и не создавали новые очаги заболевания.

Накануне Захарова в ходе брифинга пожаловалась на власти США: Вашингтон, по ее словам, игнорирует запросы российской стороны о судьбе 34 российских школьников, которые застряли в США из-за пандемии коронавируса, передает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Валерий Мельников
ТЕГИ:КоронавирусМИД РФМария Захарова
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