Иностранцев не будут депортировать из России из-за коронавируса
МВД России временно не будет депортировать иностранцев из РФ и аннулировать их документы из-за ситуации с распространением коронавируса. Об этом сообщила руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова.
В МВД уточнили, что на период пандемии в отношении иностранцев не будут применяться такие меры как депортация, принудительное выдворение за пределы РФ или объявление он нежелательности их нахождения на территории страны.
Кроме того, полиция временно прекратит аннулировать документы, которые имеются на руках иностранцев. Это коснется патентов, разрешений на работу и виз.
Накануне стало известно, что мигранты смогут работать без патента в Москве до 15 июня. Кроме того, заморожена ежемесячная плата за уже выданные патенты заморожена, сообщает РИА ФАН со ссылкой на столичный главк МВД.
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