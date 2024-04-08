Иностранного агента Пивоварова оштрафовали за нарушение закона об иноагентах
8 апреля 202416:07
Пресненский суд Москвы оштрафовал за нарушение закона об иноагентах журналиста Алексея Пивоварова (внесен Минюстом России в реестр иноагентов). Об этом сообщило РИА Новости.
Отмечается, что сумма штрафа составила 30 тысяч рублей. Журналист не сопроводил подписью, свидетельствующей о статусе иноагента, опрос в своем Telegram-канале.
Ранее Таганский суд Москвы оштрафовал на 50 тысяч рублей рэпера Noize MC (Иван Алексеев, признан иностранным агентом в России) за отсутствие плашки иноагента в его публикациях в Сети.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru