Иностранного агента Пивоварова оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

Пресненский суд Москвы оштрафовал за нарушение закона об иноагентах журналиста Алексея Пивоварова (внесен Минюстом России в реестр иноагентов). Об этом сообщило РИА Новости.

Писателя Глуховского вновь оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента

Отмечается, что сумма штрафа составила 30 тысяч рублей. Журналист не сопроводил подписью, свидетельствующей о статусе иноагента, опрос в своем Telegram-канале.

Ранее Таганский суд Москвы оштрафовал на 50 тысяч рублей рэпера Noize MC (Иван Алексеев, признан иностранным агентом в России) за отсутствие плашки иноагента в его публикациях в Сети.

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ФОТО: РИА Новости
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