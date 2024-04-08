Иностранного агента Пивоварова оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

Отмечается, что сумма штрафа составила 30 тысяч рублей. Журналист не сопроводил подписью, свидетельствующей о статусе иноагента, опрос в своем Telegram-канале.

Ранее Таганский суд Москвы оштрафовал на 50 тысяч рублей рэпера Noize MC (Иван Алексеев, признан иностранным агентом в России) за отсутствие плашки иноагента в его публикациях в Сети.

