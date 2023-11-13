Писателя Глуховского вновь оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента
Останкинский суд Москвы в очередной раз оштрафовал писателя Дмитрия Глуховского (признан в РФ иноагентом). Как сообщает ТАСС, мужчину наказали за нарушение правил деятельности иностранного агента.
В частности, поводом для штрафа стали посты писателя в соцсетях, которые были размещены без маркировки иноагента. Размер штрафа - 50 тысяч рублей.
Отмечается, что для Глуховского это уже третье подобное наказание. В июне суд оштрафовал его по аналогичной статье на 40 тысяч рублей, а 2 ноября - на 50 тысяч рублей.
Ранее Басманный районный суд Москвы заочно приговорил Глуховского к восьми годам лишения свободы по делу о фейках о российской армии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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