Писателя Глуховского вновь оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента

В частности, поводом для штрафа стали посты писателя в соцсетях, которые были размещены без маркировки иноагента. Размер штрафа - 50 тысяч рублей.

Отмечается, что для Глуховского это уже третье подобное наказание. В июне суд оштрафовал его по аналогичной статье на 40 тысяч рублей, а 2 ноября - на 50 тысяч рублей.

Ранее Басманный районный суд Москвы заочно приговорил Глуховского к восьми годам лишения свободы по делу о фейках о российской армии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

