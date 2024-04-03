Суд назначил Noize MC третий штраф за нарушение закона об иноагентах

Таганский суд Москвы 3 апреля вновь оштрафовал рэпера Noize MC (Иван Алексеев, признан иностранным агентом в РФ) за отсутствие плашки иноагента в его публикациях в Сети. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу инстанции.

Писателя Глуховского вновь оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента

Алексеев признан виновным по части 4 статьи 19.34 Кодекса об административных правонарушениях. Исполнителю назначили штраф в размере 50 тысяч рублей.

В прошлом году музыканта дважды штрафовали на 30 тысяч рублей. Причинами стали неуказание статуса иноагента в его постах в социальной сети «ВКонтакте» и непредоставление отчетности в Министерство юстиции.

Рэпер попал в реестр иностранных агентов осенью 2022 года, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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