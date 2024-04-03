Суд назначил Noize MC третий штраф за нарушение закона об иноагентах
Таганский суд Москвы 3 апреля вновь оштрафовал рэпера Noize MC (Иван Алексеев, признан иностранным агентом в РФ) за отсутствие плашки иноагента в его публикациях в Сети. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу инстанции.
Алексеев признан виновным по части 4 статьи 19.34 Кодекса об административных правонарушениях. Исполнителю назначили штраф в размере 50 тысяч рублей.
В прошлом году музыканта дважды штрафовали на 30 тысяч рублей. Причинами стали неуказание статуса иноагента в его постах в социальной сети «ВКонтакте» и непредоставление отчетности в Министерство юстиции.
Рэпер попал в реестр иностранных агентов осенью 2022 года, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ЦБ сократит продажи валюты на рынке в 12 раз
- На аукцион выставили шорты Мохаммеда Али, в которых он дрался с Фрейзером
- Суд назначил Noize MC третий штраф за нарушение закона об иноагентах
- Кравцов: никаких изменений в процедуру ЕГЭ больше не будет
- В феврале 2024 года безработица в России снизилась до исторического минимума
- На Тайване восстановили производство чипов после землетрясения
- Французская комедия «Второй акт» откроет Каннский фестиваль в 2024 году
- Наряжаться в «леопард» любит почти половина россиянок
- В России изменились правила посуточной аренды жилья
- В Госдуме призвали проверить Татьяну Лазареву на предмет оправдания терроризма
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru