СМИ: Украина не стремится проводить необходимые для членства в ЕС реформы

По данным издания, переговоры по основополагающим элементам, включая верховенство закона, демократию, борьбу с коррупцией и государственное управление, официально стартовали в июне. Изначально ожидалось, что Киев начнет принимать необходимые нормы шестью месяцами ранее.

При этом украинские власти выдвинули лишь четыре законопроекта, из которых принято только два.

Ранее стало известно, что евролидеры категорически отрицают возможность вступления Украины в ЕС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

