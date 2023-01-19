«А как же комплименты?» В Союзе женщин усомнились в массовых домогательствах к россиянкам
Председатель Союза женщин России Екатерина Лахова заявила в эфире НСН, что не стоит считать харассментом любые попытки заговорить или познакомится с женщинами.
Сексуальное домогательство сейчас трактуется очень широко, зачастую под этот термин начали попадать даже обычные комплименты, заявила председатель Союза женщин России Екатерина Лахова.
Каждая девятая женщина (11%) в настоящее время сталкивается с домогательствами со стороны коллег по работе, тогда как в 2020 году о неподобающем в отношении себя поведении говорили 7% женщин, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob. Лахова в данных усомнилась.
«Важно понять, как вопрос поставлен? Сексуальные домогательство - широкое понятие, сейчас нельзя комплимент сказать. У меня такие цифры вызывают сомнения. В принятой новой Национальной стратегии в интересах женщин появилось понятие «сексуализация», теперь получается, что и комплимент уже домогательство. Я, например, за то, чтобы женщинам говорили комплименты», - сказала Лахова.
Собеседница НСН отметила, что есть случаи, когда женщины используют свою внешность для достижения определенных целей.
«К сожалению, есть девушки в молодом поколении, которые ищут папиков, чтобы их обеспечивали. Есть, кто на работу устраивается для того, чтобы устроить свою личную жизнь. Психология такая у наших молодых девушек, которые не за счет ума, а за счет внешности пытаются продвинуться», - пояснила Лахова.
Ранее Екатерина Лахова в эфире НСН выступила против закона о декрете для мужчин.
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