«А как же комплименты?» В Союзе женщин усомнились в массовых домогательствах к россиянкам

Каждая девятая женщина (11%) в настоящее время сталкивается с домогательствами со стороны коллег по работе, тогда как в 2020 году о неподобающем в отношении себя поведении говорили 7% женщин, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob. Лахова в данных усомнилась.

«Важно понять, как вопрос поставлен? Сексуальные домогательство - широкое понятие, сейчас нельзя комплимент сказать. У меня такие цифры вызывают сомнения. В принятой новой Национальной стратегии в интересах женщин появилось понятие «сексуализация», теперь получается, что и комплимент уже домогательство. Я, например, за то, чтобы женщинам говорили комплименты», - сказала Лахова.

Собеседница НСН отметила, что есть случаи, когда женщины используют свою внешность для достижения определенных целей.

«К сожалению, есть девушки в молодом поколении, которые ищут папиков, чтобы их обеспечивали. Есть, кто на работу устраивается для того, чтобы устроить свою личную жизнь. Психология такая у наших молодых девушек, которые не за счет ума, а за счет внешности пытаются продвинуться», - пояснила Лахова.

Ранее Екатерина Лахова в эфире НСН выступила против закона о декрете для мужчин.