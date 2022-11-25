Самого пожилого актёра из «Игры в кальмара» обвинили в домогательствах

Прокуратура Республики Корея предъявила обвинения 78-летнему актеру О Ён Су, сыгравшему в сериале «Игра в кальмара» в нарушении закона, выразившегося в противоправных действиях сексуального характера. Об этом информирует агентство Yonhap.

О Ён Су сыграл в южнокорейском сериале роль самого возрастного участника и тайного организатора смертельно опасной игры. О Ён Су подозревают в «действиях непристойного характера» в отношении женщины в 2017 году. Потерпевшая подала заявление в правоохранительные органы ещё в конце прошлого года.