Бастрыкин поручил оценить действия Дудя после интервью с основателем РДК

Отмечается, что речь идёт об интервью, которое блогер взял у основателя «Русского добровольческого корпуса» (РДК, признан в РФ террористической организаций и запрещён) Дениса Капустина (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).



В Следственном комитете напомнили, что в России Капустин заочно осуждён к пожизненному лишению свободы за преступления против общественной безопасности и государственной власти.

Отмечается, что в видео, которое размещено в свободном доступе, «высказываются положительные оценки запрещенным человеконенавистническим идеологиям, имеются признаки популяризации насильственных действий в отношении людей по национальному признаку».

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что Дудь должен понести ответственность за интервью с Капустиным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

