Бастрыкин поручил оценить действия Дудя после интервью с основателем РДК

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку действиям журналиста Юрия Дудя (признан в РФ иноагентом). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Бастрыкин: За преступления в Курской области осудили 371 украинского военного

Отмечается, что речь идёт об интервью, которое блогер взял у основателя «Русского добровольческого корпуса» (РДК, признан в РФ террористической организаций и запрещён) Дениса Капустина (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

В Следственном комитете напомнили, что в России Капустин заочно осуждён к пожизненному лишению свободы за преступления против общественной безопасности и государственной власти.

Отмечается, что в видео, которое размещено в свободном доступе, «высказываются положительные оценки запрещенным человеконенавистническим идеологиям, имеются признаки популяризации насильственных действий в отношении людей по национальному признаку».

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что Дудь должен понести ответственность за интервью с Капустиным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
ТЕГИ:Юрий ДудьСледственный Комитет РфАлександр Бастрыкин

Горячие новости

Все новости

партнеры