Актер Смольянинов заочно получил восемь лет колонии за фейки о ВС РФ
Басманный суд Москвы заочно назначил актёру Артуру Смольянинову (признан в РФ иноагентом, включён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) наказание в виде восьми лет колонии общего режима по делу о фейках о российской армии.
Речь идёт о высказываниях артиста в беседе с признанным в России нежелательным интернет-изданием. Интервью, в котором по версии следствия, содержатся ложные сведения о действиях ВС РФ, было размещено в открытом доступе на видеохостинге.
Также суд запретил Смольянинов в течение четырёх лет заниматься администрированием сайтов и интернет-страниц.
Ранее в дискредитации российской армии обвинили бывшего «народного губернатора» Донецка Павла Губарева, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Россиянам назвали причину ухудшения работы мозга после 35 лет
- Домик на пенсию: Какие регионы россияне выбирают для покупки недвижимости
- Прибыль продюсерской компании Киркорова упала в два раза
- Россиянам объяснили, что делать с недоеденными освященными куличами
- Экс-министр экономики предупредил россиян о скором росте цен
- Почему дефицит фисташек не приведет к росту цен на сладости
- Актер Смольянинов заочно получил восемь лет колонии за фейки о ВС РФ
- Oasis и Фила Коллинза включили в Зал славы рок-н-ролла
- Вирусолог одобрил создание реестра антипрививочников
- Госдума одобрила законопроект о применении армии для защиты россиян за рубежом