Актер Смольянинов заочно получил восемь лет колонии за фейки о ВС РФ

Басманный суд Москвы заочно назначил актёру Артуру Смольянинову (признан в РФ иноагентом, включён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) наказание в виде восьми лет колонии общего режима по делу о фейках о российской армии.



Речь идёт о высказываниях артиста в беседе с признанным в России нежелательным интернет-изданием. Интервью, в котором по версии следствия, содержатся ложные сведения о действиях ВС РФ, было размещено в открытом доступе на видеохостинге.

Также суд запретил Смольянинов в течение четырёх лет заниматься администрированием сайтов и интернет-страниц.

Ранее в дискредитации российской армии обвинили бывшего «народного губернатора» Донецка Павла Губарева, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
