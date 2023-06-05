Ведущую Татьяну Лазареву оштрафовали на 30 тысяч рублей из-за отсутствия маркировки иноагента

Пресненский суд столицы оштрафовал российскую телеведущую Татьяну Лазареву (признана иноагентом) из-за отсутствия маркировки иноагента в социальных сетях, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

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Уточняется, что сумма штрафа составила 30 тысяч рублей.

Татьяну Лазареву внесли в список иноагентов в июле прошлого года. Обоснованием для включения в список стало «осуществление политической деятельности», а иностранным источником указана Украина. Также в этот перечень включен и ее супруг, телеведущий Михаил Шац (признан иноагентом в РФ), напоминает «Радиоточка НСН».

Ранее суд отклонил иск журналиста Ильи Варламова (признан в РФ иноагентом) к Минюсту с требованием снять с него статус иностранного агента.

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ФОТО: РИА Новости
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