Суд в Москве оставил в силе статус иноагента Семёну Слепакову

Артист и музыкант Семён Слепаков (признан Минюстом РФ иноагентом) останется в статусе иностранного агента. Такое решение вынес Замоскворецкий районный суд российской столицы – он отказался удовлетворить поданный Слепаковым иск к министерству юстиции с требованием снять с него вышеозначенный статус.

Артист был внесён в реестр иноагентов 14 апреля нынешнего года. Как было указано в пояснении ведомства, Слепаков получал поддержку из-за рубежа, призывал остановить спецоперацию на Украине, а также своей деятельностью формировал негативное отношение к военной и государственной службе.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее сегодня тот же суд отклонил аналогичный иск блогера Ильи Варламова (признан Минюстом РФ иноагентом). Такое же отрицательное решение принято по жалобе шоумена, супруга Аллы Пугачёвой Максима Галкина (признан Минюстом РФ иноагентом).

