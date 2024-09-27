Иноагент Галкин запретил телефоны на своих выступлениях в США и Канаде

Сообщается, что нарушители запрета будут выдворены из зала.

Первое выступление Галкина в рамках тура по США и Канаде пройдет в Майами в октябре 2024 года.

Ранее Мосгорсуд установил, что Галкин использует свои концерты, проводимые за пределами России для антироссийской пропаганды.

