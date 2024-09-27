Иноагент Галкин запретил телефоны на своих выступлениях в США и Канаде

Шоумен Максим Галкин (признан Минюстом иноагентом) на своих концертах в Канаде и США запретил пользоваться телефонами. Об этом сообщает RT со ссылкой на портал по продаже билетов.

Галкин обжаловал в Верховном суде РФ отказ в исключении его из реестра иноагентов

Сообщается, что нарушители запрета будут выдворены из зала.

Первое выступление Галкина в рамках тура по США и Канаде пройдет в Майами в октябре 2024 года.

Ранее Мосгорсуд установил, что Галкин использует свои концерты, проводимые за пределами России для антироссийской пропаганды.

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ФОТО: РИА Новости/Евгений Одиноков
ТЕГИ:ЗапретМобильные ТелефоныКонцертИноагентыМаксим Галкин

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