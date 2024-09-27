Иноагент Галкин запретил телефоны на своих выступлениях в США и Канаде
27 сентября 202416:55
Шоумен Максим Галкин (признан Минюстом иноагентом) на своих концертах в Канаде и США запретил пользоваться телефонами. Об этом сообщает RT со ссылкой на портал по продаже билетов.
Сообщается, что нарушители запрета будут выдворены из зала.
Первое выступление Галкина в рамках тура по США и Канаде пройдет в Майами в октябре 2024 года.
Ранее Мосгорсуд установил, что Галкин использует свои концерты, проводимые за пределами России для антироссийской пропаганды.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru