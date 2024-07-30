Галкин обжаловал в Верховном суде РФ отказ в исключении его из реестра иноагентов
30 июля 202405:35
Российский шоумен Максим Галкин (*физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента) подал в Верховный суд РФ жалобу на отказ в исключении его из данного реестра, сообщает РИА Новости.
Пока дата заседания не назначена.
В конце мая Второй кассационный суд общей юрисдикции отказал юмористу в снятии статуса иноагента. Галкин не в первый раз подает иски о снятии статуса иноагента, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru