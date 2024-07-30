Галкин обжаловал в Верховном суде РФ отказ в исключении его из реестра иноагентов

Российский шоумен Максим Галкин (*физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента) подал в Верховный суд РФ жалобу на отказ в исключении его из данного реестра, сообщает РИА Новости.

Адвокат Жорин: У Галкина возникнут проблемы из-за подачи жалобы в суд РФ

Пока дата заседания не назначена.

В конце мая Второй кассационный суд общей юрисдикции отказал юмористу в снятии статуса иноагента. Галкин не в первый раз подает иски о снятии статуса иноагента, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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