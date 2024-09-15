Суд установил антироссийскую пропаганду на выступлениях Галкина*

Российский юморист Максим Галкин* (признан иноагентом по решению Минюста РФ) использует свои концерты, проводимые за пределами России для антироссийской пропаганды, сообщает Ura.ru со ссылкой на судебные материалы Мосгорсуда.

Галкин обжаловал в Верховном суде РФ отказ в исключении его из реестра иноагентов

В них говорится, что также артист во время выступлений распространяет недостоверные сведения о спецоперации.

Ранее стало известно, что Галкин может стать ведущим на украинском телевидении, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Евгений Одиноков
ТЕГИ:СпецоперацияюморМаксим Галкин

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