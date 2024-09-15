Суд установил антироссийскую пропаганду на выступлениях Галкина*
15 сентября 202409:03
Российский юморист Максим Галкин* (признан иноагентом по решению Минюста РФ) использует свои концерты, проводимые за пределами России для антироссийской пропаганды, сообщает Ura.ru со ссылкой на судебные материалы Мосгорсуда.
В них говорится, что также артист во время выступлений распространяет недостоверные сведения о спецоперации.
Ранее стало известно, что Галкин может стать ведущим на украинском телевидении, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru