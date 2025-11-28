В России тарифный коридор по ОСАГО расширят на 15%

Отмечается, что изменение касается всех видов транспорта, за исключением мотоциклов. В их случае тарифный коридор расширится на 40%.

Кроме того, в 20 регионах был снижен территориальный коэффициент (КТ), а ещё в 28 субъектах, где «наблюдаются высокие риски недобросовестных действий в ОСАГО», он был повышен.

«Корректировка тарифов позволит страховщикам предлагать полисы по справедливой стоимости, более точно учитывающей риски водителей», - заключили в Центробанке.

Ранее депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект, который устанавливает, что водителей будут штрафовать за езду без полиса ОСАГО только раз в сутки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

