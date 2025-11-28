В России тарифный коридор по ОСАГО расширят на 15%
Тарифный коридор по ОСАГО с 9 декабря будет расширен на 15%. Как пишет RT, об этом сообщили в Центробанке РФ.
Отмечается, что изменение касается всех видов транспорта, за исключением мотоциклов. В их случае тарифный коридор расширится на 40%.
Кроме того, в 20 регионах был снижен территориальный коэффициент (КТ), а ещё в 28 субъектах, где «наблюдаются высокие риски недобросовестных действий в ОСАГО», он был повышен.
«Корректировка тарифов позволит страховщикам предлагать полисы по справедливой стоимости, более точно учитывающей риски водителей», - заключили в Центробанке.
Ранее депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект, который устанавливает, что водителей будут штрафовать за езду без полиса ОСАГО только раз в сутки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Брак — это подвиг»: Священник назвал венчание мученическим
- Песков назвал грандиозным масштаб коррупционного скандал на Украине
- «Имя, концерты и рилсы»: Почему королям стримингов рано на стадионы
- В России тарифный коридор по ОСАГО расширят на 15%
- Российских гимнастов допустили к международным турнирам в нейтральном статусе
- Священник назвал служение друг другу главным условием крепкого брака
- «Борьба с самим собой»: Психолог назвал две главные причины разводов
- Долой издержки: Как новые правила для мигрантов изменят рынок труда
- Попытка номер два: Названы условия успеха целевого набора мигрантов
- Умер первый исполнитель роли Человека-паука
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru