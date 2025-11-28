Песков назвал грандиозным масштаб коррупционного скандал на Украине

Разразившийся на Украине коррупционный скандал — грандиозный по своим масштабам. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Умерова допросили в НАБУ по делу о коррупционной схеме Миндича

По его словам, этот разрастающийся скандал «шатает во все стороны» украинскую политическую систему.

«Очевидно, что последствия будут крайне негативные... Ситуация для Украины очень тяжёлая», - заключил представитель Кремля.

Ранее украинские СМИ сообщили об обысках у главы офиса президента Украины Андрея Ермака, напоминает сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

