Песков назвал грандиозным масштаб коррупционного скандал на Украине
28 ноября 202516:23
Разразившийся на Украине коррупционный скандал — грандиозный по своим масштабам. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, этот разрастающийся скандал «шатает во все стороны» украинскую политическую систему.
«Очевидно, что последствия будут крайне негативные... Ситуация для Украины очень тяжёлая», - заключил представитель Кремля.
Ранее украинские СМИ сообщили об обысках у главы офиса президента Украины Андрея Ермака, напоминает сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
