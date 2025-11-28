В Госдуме опровергли сообщения о якобы обсуждении повышения пенсионного возраста

Какие-либо законопроекты, касающиеся вопроса повышения в РФ пенсионного возраста, в Госдуме не обсуждаются. Как пишет RT, об этом заявил председатель комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Володин: Повышать пенсионный возраст в РФ не планируется

Комментируя публикации о якобы готовящейся новой пенсионной реформе, он указал, что на эту тему «никаких разговоров ни в каких формах не ведётся».

«Начинается обсуждение, возникает буря в стакане... а реальных каких-то ни предпосылок, ни действий нет», — заключил парламентарий.

Ранее профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов заявил «Радиоточке НСН», что при существующей системе социального пенсионного страхования и повышении производительности труда повышать пенсионный возраст в России не потребуется.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренков
ТЕГИ:Пенсионная РеформаПенсионный ВозрастПенсияГосдумаЯрослав Нилов

Горячие новости

Все новости

партнеры