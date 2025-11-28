В Госдуме опровергли сообщения о якобы обсуждении повышения пенсионного возраста
Какие-либо законопроекты, касающиеся вопроса повышения в РФ пенсионного возраста, в Госдуме не обсуждаются. Как пишет RT, об этом заявил председатель комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
Комментируя публикации о якобы готовящейся новой пенсионной реформе, он указал, что на эту тему «никаких разговоров ни в каких формах не ведётся».
«Начинается обсуждение, возникает буря в стакане... а реальных каких-то ни предпосылок, ни действий нет», — заключил парламентарий.
Ранее профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов заявил «Радиоточке НСН», что при существующей системе социального пенсионного страхования и повышении производительности труда повышать пенсионный возраст в России не потребуется.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Квоты для частных водителей не помогут рынку такси пережить локализацию
- «Пять из десяти»: «Золотая маска» поправила прицел на Москву
- Новостной портал «DOXA» признали иноагентом
- Путин освободил участников СВО от транспортного налога
- В Красноярском крае избили мэра Енисейска
- Кэмерон допустил, что закроет франшизу «Аватар»
- Инициатором разводов в России чаще становятся женщины
- «Брак — это подвиг»: Священник назвал венчание мученическим
- В Госдуме опровергли сообщения о якобы обсуждении повышения пенсионного возраста
- Песков назвал грандиозным масштаб коррупционного скандал на Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru