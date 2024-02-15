«Инициативы и развитие»: Итоги работы российского общества «Знание» в 2023 году
На международной выставке-форуме «Россия» в Москве 15 февраля состоялись заседание Наблюдательного совета и IV съезд Российского общества «Знание».
В рамках мероприятий общественные и государственные деятели, главы госкорпораций, делегаты из регионов России, представители научного и педагогического сообщества обсудили итоги работы «Знания» после перезагрузки в 2021 году по решению президента Владимира Путина, а также определили планы на будущее, обменялись опытом и мнениями о развитии просветительства.
По словам генерального директора Российского общества «Знание» Максима Древаля, в пятигорском центре знаний «Машук» — корпоративном университете «Знания» — уже прошли обучение свыше 19 тысяч просветителей, а выпускниками онлайн-платформы Знание.Академия стали 90 тысяч человек.
Говоря о заинтересованности россиян в просветительской деятельности, стоит обратиться к исследованию ВЦИОМ: в июне 2023 года 25% россиян оценивали уровень престижа просветительской деятельности как высокий, за полгода этот показатель вырос до 31%. Среди молодежи в возрасте от 18 до 35 лет этот показатель на сегодняшний день составляет 43%.
На заседании Наблюдательного совета были предложены различные инициативами, способствующие развитию просвещения в России. В частности, речь шла о запуске интернет-портала о достижениях страны по итогам выставки «Россия», создании базы бесплатного мультимедийного контента и развитии цифровой платформы Знание.Вики. Предложенные инициативы поддержали помощник президента России Владимир Мединский, министр просвещения РФ Сергей Кравцов, руководитель федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Ксения Разуваева, генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов и другие члены Наблюдательного совета.
Глава Белорусского общества «Знание» Вадим Гигин в свою очередь предложил российским коллегам сотрудничать и обмениваться опытом, чтобы усилить просветительскую деятельность на территории СНГ, формировать международное сообщество лекторов и поддерживать их даже в тех странах, где нет профильных организаций.
На съезда состоялась торжественная церемония награждения почетных лекторов и просветителей государственными наградами и наградами Российского общества «Знание». Их получили представители 17 регионов России: более 40 ученых, педагогов, государственных и общественных деятелей, мастеров культуры и искусства. Просветителям вручили такие значимые государственные награды, как медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, знаки отличия «За наставничество», благодарственные письма Президента РФ, благодарность Совета Федерации Федерального Собрания РФ, а также почетные грамоты Общественной палаты России.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Столтенберг: Украину пригласят в НАТО, когда согласятся все члены альянса
- Путин поручил продлить выставку-форум «Россия» на ВДНХ до 8 июля
- Минтруд: Около половины женщин РФ в возрасте 20-24 лет не имеют детей
- СМИ: Общественники попросили отменить концерт Геннадия Хазанова
- «Инициативы и развитие»: Итоги работы российского общества «Знание» в 2023 году
- Число пострадавших при ударе ВСУ по Белгороду увеличилось до 20
- Проект о запрете размещать рекламу на ресурсах иноагентов внесён в Госдуму
- Госдума одобрила в первом чтении право ЦБ ограничивать выдачу ипотечных кредитов
- Генсек НАТО заявил о создании в Польше тренировочного центра для ВСУ
- Нигер потребовал от Франции выплатить компенсацию за колониальный грабеж
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru