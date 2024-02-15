«Инициативы и развитие»: Итоги работы российского общества «Знание» в 2023 году

В рамках мероприятий общественные и государственные деятели, главы госкорпораций, делегаты из регионов России, представители научного и педагогического сообщества обсудили итоги работы «Знания» после перезагрузки в 2021 году по решению президента Владимира Путина, а также определили планы на будущее, обменялись опытом и мнениями о развитии просветительства.



По словам генерального директора Российского общества «Знание» Максима Древаля, в пятигорском центре знаний «Машук» — корпоративном университете «Знания» — уже прошли обучение свыше 19 тысяч просветителей, а выпускниками онлайн-платформы Знание.Академия стали 90 тысяч человек.

Говоря о заинтересованности россиян в просветительской деятельности, стоит обратиться к исследованию ВЦИОМ: в июне 2023 года 25% россиян оценивали уровень престижа просветительской деятельности как высокий, за полгода этот показатель вырос до 31%. Среди молодежи в возрасте от 18 до 35 лет этот показатель на сегодняшний день составляет 43%.