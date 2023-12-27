Глава Минпросвещения: В российских школах ликвидировали третью смену
27 декабря 202318:24
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что в России было открыто рекордное количество новых школ - 1 179, сообщает ТАСС.
Выступая на заседании Госсовета, он добавил, что также было отремонтировано более 3,5 тысяч образовательных учреждений.
«В школах полностью ликвидирована третья смена», - заключил глава Минпросвещения.
Ранее Кравцов на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что в российских школах могут появиться учителя без высшего образования, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru