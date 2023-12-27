Глава Минпросвещения: В российских школах ликвидировали третью смену

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что в России было открыто рекордное количество новых школ - 1 179, сообщает ТАСС.

В России запретили пользоваться мобильными телефонами на школьных уроках

Выступая на заседании Госсовета, он добавил, что также было отремонтировано более 3,5 тысяч образовательных учреждений.

«В школах полностью ликвидирована третья смена», - заключил глава Минпросвещения.

Ранее Кравцов на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что в российских школах могут появиться учителя без высшего образования, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ШколыРоссияМинпросвет

Горячие новости

Все новости

партнеры