Ингушетия возглавила рейтинг регионов РФ по уровню безработицы
Названы регионы с самым высоким уровнем безработицы. Как пишет Газета.ру, ссылаясь на данные Росстата, больше всего нетрудоустроенных россиян проживают на Северном Кавказе, в Тыве и на Алтае. Так, на первом месте в списке находится Ингушетия, где безработица составляет чуть более 32%. На втором и третьем местах — Тыва и Чечня. Четвертую и пятую строчки занимают Дагестан и Республика Алтай.
При этом, самый низкий процент безработицы с начала года зафиксирован в Ямало-Ненецком автономном округе, Санкт-Петербурге и на Чукотке. По данным на апрель текущего года, наибольшая доля безработных — это граждане в возрасте от 30 до 34 лет.
В январе Владимир Путин поручил восстановить рынок труда до конца года. Глава государства отмечал, что в последние несколько месяцев наметилась тенденция к снижению безработицы, однако ее уровень по-прежнему остается высоким.
Член президиума Столыпинского клуба, экономист Владислав Жуковский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» пояснил, что реальные оценки роста цен давно не имеют отношения к действительности.
«У нас традиционно на протяжении многих лет разрыв между официальной оценкой инфляции со стороны Росстата либо Минэкономразвития с тем ростом цен, который оценивают потребители, достигает 2,5 – 3 раз. Если Росстат заявляет, что инфляция около 5,5 процентов, то сами россияне, определяя рост цен на продукты питания, медикаменты, одежду, технику, коммуналку оценивают его на 15-20 процентов. А на некоторые товары, например, гречку, ряд круп, подсолнечное масло, яйца, сахар - на 30, 40, 50, 60 процентов», - заявил эксперт.
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