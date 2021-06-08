Ингушетия возглавила рейтинг регионов РФ по уровню безработицы

Названы регионы с самым высоким уровнем безработицы. Как пишет Газета.ру, ссылаясь на данные Росстата, больше всего нетрудоустроенных россиян проживают на Северном Кавказе, в Тыве и на Алтае. Так, на первом месте в списке находится Ингушетия, где безработица составляет чуть более 32%. На втором и третьем местах — Тыва и Чечня. Четвертую и пятую строчки занимают Дагестан и Республика Алтай.

При этом, самый низкий процент безработицы с начала года зафиксирован в Ямало-Ненецком автономном округе, Санкт-Петербурге и на Чукотке. По данным на апрель текущего года, наибольшая доля безработных — это граждане в возрасте от 30 до 34 лет.