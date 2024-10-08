Инфраструктура ГАС «Правосудие» могла быть поражена вирусом-шифровальщиком

По данным сервисов Downdetector и Downradar, пользователи начали жаловаться на проблемы с доступом к сайту 6 октября 2024. Пик количества отчетов о недоступности ресурса зафиксирован после 00:00, в ночь на 7 октября.

«Судя по тому, что сайты судебных систем все еще не восстановились, злоумышленникам удалось добраться и до резервных копий – без них сервисы не смогут быстро восстановить работу», – пояснил Бедеров в беседе с «Газетой.Ru».

Как добавил эксперт, к подобной ситуации мог привести человеческий фактор либо уязвимость в системе информационной безопасности.

Ранее хакерской атаке подверглась Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК). По данным СМИ, были стерты даже резервные копии с серверов, передает «Радиоточка НСН».

