Инфраструктура ГАС «Правосудие» могла быть поражена вирусом-шифровальщиком
Инфраструктуру государственного сервиса ГАС «Правосудие» могли поразить вирусом-шифровальщиком, который удаляет все данные на компьютере при проникновении, сообщил руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игорь Бедеров..
По данным сервисов Downdetector и Downradar, пользователи начали жаловаться на проблемы с доступом к сайту 6 октября 2024. Пик количества отчетов о недоступности ресурса зафиксирован после 00:00, в ночь на 7 октября.
«Судя по тому, что сайты судебных систем все еще не восстановились, злоумышленникам удалось добраться и до резервных копий – без них сервисы не смогут быстро восстановить работу», – пояснил Бедеров в беседе с «Газетой.Ru».
Как добавил эксперт, к подобной ситуации мог привести человеческий фактор либо уязвимость в системе информационной безопасности.
Ранее хакерской атаке подверглась Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК). По данным СМИ, были стерты даже резервные копии с серверов, передает «Радиоточка НСН».
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