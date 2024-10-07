Горелкин: За атакой на ВГТРК может стоять киберподразделение одной из стран НАТО

По словам депутата, эти люди называют себя проукраинской хакерской группировкой, однако не исключено, что за атакой стоит «армейское киберподразделение одной из стран НАТО».

«Могли быть задействованы человеческий фактор и уязвимости в ПО. В комплексе это довольно нетривиальная задача для «мамкиных хакеров», здесь нужны другие компетенции», - написал парламентарий.

Ранее онлайн-вещание и внутренние сервисы ВГТРК перестали работать после беспрецедентной хакерской атаки, сообщает РЕН ТВ.

