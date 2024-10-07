Горелкин: За атакой на ВГТРК может стоять киберподразделение одной из стран НАТО

Ответственность за кибератаку на Всероссийскую государственную телевизионную и радиовещательную компанию (ВГТРК) взяли на себя те же люди, которые пару лет назад взломали Rutube. Об этом в своём Telegram-канале заявил зампредседателя комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.

Хакеры могли предложить работнику ВГТРК за помощь до $1 млн

По словам депутата, эти люди называют себя проукраинской хакерской группировкой, однако не исключено, что за атакой стоит «армейское киберподразделение одной из стран НАТО».

«Могли быть задействованы человеческий фактор и уязвимости в ПО. В комплексе это довольно нетривиальная задача для «мамкиных хакеров», здесь нужны другие компетенции», - написал парламентарий.

Ранее онлайн-вещание и внутренние сервисы ВГТРК перестали работать после беспрецедентной хакерской атаки, сообщает РЕН ТВ.

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ФОТО: РИА Новости
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