Авиаэксперт объяснил введение максимального уровня угрозы терактов в аэропортах

Авиационный эксперт Роман Гусаров заявил НСН, что повышенный уровень террористической угрозы введен в аэропортах, где спецслужбы увидели «предлог насторожиться».

Максимальный уровень террористической угрозы в отдельных аэропортах связан с информацией спецслужб, от работников будет требоваться повышенное внимание, пассажирам лучше приезжать заранее, заявил авиационный эксперт Роман Гусаров в беседе с НСН.

Ранее максимальный уровень угрозы терактов ввели с 10 ноября в аэропортах Шереметьево, Домодедово и Внуково. Соответствующее письмо Ространснадзора направлено аэропортам и авиаперевозчикам.

«Вероятно, у спецслужб есть какая-то информация, потому что, как мы видим, повышенный уровень террористической угрозы введен в отдельных аэропортах, не по всей территории страны. Видимо, есть предлог насторожиться. Такое бывает нередко, просто не всегда это становится достоянием общественности», - отметил Гусаров.

Росавиация продлила ограничения полетов в 11 аэропортов России до 21 ноября

При этом, по его словам, решение не должно существенно сказаться на работе аэропортов, все службы будут работать в режиме повышенного внимания, а пассажирам советуют приезжать за три часа до рейса.

«Все получают сигнал, не проводится каких-то специальных мероприятий, речь об усилении, повышении внимания. Потому что в наших аэропортах всегда действует высокий уровень обеспечения безопасности, стандарты всегда были выше, более жесткие, чем в большинстве стран мира. Где-то могут дополнительные досмотры, какие-то еще организационные моменты. Повлияет эта ситуация на темп обслуживания пассажиров или нет, будет зависеть от мер в каждом отдельном аэропорту, где-то справятся и мы не заметим, а где-то могут возникнуть заторы. У нас есть причины приезжать в аэропорт чуть раньше, чем обычно, лучше за три часа», - рассказал собеседник НСН.

Ранее режим ограничения полетов в аэропорты ряда российских регионов был продлен до 21 ноября. Меры касаются воздушных гаваней Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Анапы, Геленджика. Кроме того, ограничения ввели в аэропортах Краснодара, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

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ФОТО: НСН//Екатерина Галайда-Перера
ТЕГИ:БезопасностьАэропортТерроризм
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