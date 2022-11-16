Авиаэксперт объяснил введение максимального уровня угрозы терактов в аэропортах

Максимальный уровень террористической угрозы в отдельных аэропортах связан с информацией спецслужб, от работников будет требоваться повышенное внимание, пассажирам лучше приезжать заранее, заявил авиационный эксперт Роман Гусаров в беседе с НСН.

Ранее максимальный уровень угрозы терактов ввели с 10 ноября в аэропортах Шереметьево, Домодедово и Внуково. Соответствующее письмо Ространснадзора направлено аэропортам и авиаперевозчикам.



«Вероятно, у спецслужб есть какая-то информация, потому что, как мы видим, повышенный уровень террористической угрозы введен в отдельных аэропортах, не по всей территории страны. Видимо, есть предлог насторожиться. Такое бывает нередко, просто не всегда это становится достоянием общественности», - отметил Гусаров.