СМИ: В аэропортах Москвы ввели повышенный уровень террористической угрозы

«Установить с 00 часов 00 минут 10 ноября 2022 года прямую степень угрозы совершения носящего террористический характер акта незаконного вмешательства в деятельность транспортного комплекса, соответствующую уровню безопасности № 3», — говорится в документе.

Авиапредприятия уведомили о необходимости принять дополнительные меры безопасности, соответствующие новому уровню угроз. При объявлении третьего, максимального уровня угрозы аэропорты должны, в частности, увеличить число групп быстрого реагирования и сотрудников сил обеспечения транспортной безопасности, пишет Газета.ру.

В Шереметьево и Домодедово рассказали «Известиям», что поддерживают необходимый уровень защиты. Во Внуково не стали комментировать эту информацию. По данным издания, третий уровень угрозы теракта ввели также в Пулково, однако в воздушной гавани воздержались от комментариев.



