СМИ: В аэропортах Москвы ввели повышенный уровень террористической угрозы
Максимальный уровень угрозы терактов ввели с 10 ноября в аэропортах Шереметьево, Домодедово и Внуково. Об этом пишут Известия, ссылаясь на письмо Ространснадзора аэропортам и авиаперевозчикам.
«Установить с 00 часов 00 минут 10 ноября 2022 года прямую степень угрозы совершения носящего террористический характер акта незаконного вмешательства в деятельность транспортного комплекса, соответствующую уровню безопасности № 3», — говорится в документе.
Авиапредприятия уведомили о необходимости принять дополнительные меры безопасности, соответствующие новому уровню угроз. При объявлении третьего, максимального уровня угрозы аэропорты должны, в частности, увеличить число групп быстрого реагирования и сотрудников сил обеспечения транспортной безопасности, пишет Газета.ру.
В Шереметьево и Домодедово рассказали «Известиям», что поддерживают необходимый уровень защиты. Во Внуково не стали комментировать эту информацию. По данным издания, третий уровень угрозы теракта ввели также в Пулково, однако в воздушной гавани воздержались от комментариев.
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