Информация поможет: Названы способы увеличить доступность психологической помощи

Накануне министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что доступность психолого-психиатрической помощи для россиян планируется повысить, необходимые для этого решения уже принимаются. При этом президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что в психологической помощи нуждаются 15% граждан, среди молодежи — 35%. Леонора Бедерова напомнила, что у людей с расстройствами обостряется состояние в кризисные периоды.

«Уделять внимание развитию психологической помощи населению необходимо, тем более в разные кризисные периоды. Практически все люди нуждаются в такой помощи, в особенности дети, молодежь и семьи. В нашем институте есть клинический центр, всех, кто обращаются, принимают. Профессиональную психологическую помощь должны оказывать только люди с соответствующим образованием. Сегодня все знакомы с интернетом, там психологи размещают разную информацию о себе. Должна быть также информация о психологах во всех поликлиниках, в медцентрах. В кризисе кто-то нуждается в единовременной помощи, а кто-то в длительной. При этом у людей с расстройствами обостряется состояние в периоды кризиса. Необходима разная информация в обычных поликлиниках», - сказала Бедерова.

Также она посоветовала россиянам обращаться только к профессиональным психологам с высшим образованием, а не к тем людям, которые прошли специальные курсы.