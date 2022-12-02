Информация поможет: Названы способы увеличить доступность психологической помощи
Россияне могут обращаться к психологам в клинические центры при институтах, но чтобы они это знали, их нужно больше информировать, отметила в эфире НСН психотерапевт Леонора Бедерова.
В кризисные периоды необходимо уделять внимание развитию психологической помощи населению, во всех поликлиниках и медцентрах нужно разместить информацию о психологах на видном месте, рассказала член Международной психоаналитической ассоциации (IPA), преподаватель Московского института психоанализа Леонора Бедерова в разговоре с НСН.
Накануне министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что доступность психолого-психиатрической помощи для россиян планируется повысить, необходимые для этого решения уже принимаются. При этом президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что в психологической помощи нуждаются 15% граждан, среди молодежи — 35%. Леонора Бедерова напомнила, что у людей с расстройствами обостряется состояние в кризисные периоды.
«Уделять внимание развитию психологической помощи населению необходимо, тем более в разные кризисные периоды. Практически все люди нуждаются в такой помощи, в особенности дети, молодежь и семьи. В нашем институте есть клинический центр, всех, кто обращаются, принимают. Профессиональную психологическую помощь должны оказывать только люди с соответствующим образованием. Сегодня все знакомы с интернетом, там психологи размещают разную информацию о себе. Должна быть также информация о психологах во всех поликлиниках, в медцентрах. В кризисе кто-то нуждается в единовременной помощи, а кто-то в длительной. При этом у людей с расстройствами обостряется состояние в периоды кризиса. Необходима разная информация в обычных поликлиниках», - сказала Бедерова.
Также она посоветовала россиянам обращаться только к профессиональным психологам с высшим образованием, а не к тем людям, которые прошли специальные курсы.
«Не нужно смешивать профессиональную психологическую помощь и какую-то дикую. Все люди, которые закончили какие-то курсы, начинают вдруг подряд всех учить и лечить. То, что происходит по телевидению – это смешение. Там психолог рядом с каким-то космоэнергетиком, гадание на картах и прочее… Здесь должно быть строгое разделение профессионалов от непрофессионалов», - резюмировала Бедерова.
Ранее ТАСС со ссылкой на Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) сообщил, что за девять месяцев текущего года расходы россиян на антидепрессанты составили 5 млрд рублей, на успокоительные препараты — 13,9 млрд руб. Так, траты на антидепрессанты выросли на 70% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, на успокоительные — на 56%.
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