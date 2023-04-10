Россельхознадзор сообщил об отсутствии дефицита ветеринарных вакцин

Отмечается, что запрета на ввоз в страну импортных вакцин также нет. Согласно данным ведомства, в прошлом году изготовление отечественных вакцин выросло более чем в два раза, а фармакологических препаратов - в шесть раз.

Ранее ветеринарный врач высшей квалификационной категории Михаил Шеляков в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» отмечал, что в России достаточно вакцин для животных. По его словам, на рынке есть как отечественные, так и зарубежные производители.

