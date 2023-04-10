Россельхознадзор сообщил об отсутствии дефицита ветеринарных вакцин

Дефицита ветеринарных вакцин в России не наблюдается, отечественные производители ежегодно наращивают объем выпуска средств. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Россельхознадзор.

Россельхознадзор запретил ввоз куриных инкубационных яиц с трех предприятий Турции

Отмечается, что запрета на ввоз в страну импортных вакцин также нет. Согласно данным ведомства, в прошлом году изготовление отечественных вакцин выросло более чем в два раза, а фармакологических препаратов - в шесть раз.

Ранее ветеринарный врач высшей квалификационной категории Михаил Шеляков в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» отмечал, что в России достаточно вакцин для животных. По его словам, на рынке есть как отечественные, так и зарубежные производители.

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ФОТО: РИА Новости
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