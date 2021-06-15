Информационное пришествие студентов

Финишировал первый этап молодежного медиа-проекта «Информационное пришествие», который запустили в 2021 году факультет “Коммуникаций, медиа и дизайна” НИУ ВШЭ и информационное агентство для радиостанций “Национальная Служба Новостей”.

С апреля по июнь десятки студентов Высшей школы экономики прошли обучение и приняли участие в создании молодежного пресс-центра «Информационное пришествие», который был организован на базе пресс-центра НСН.

“Мы решали две основные задачи нашего курса, - рассказал главный редактор НСН Сергей Горбачев. - Во-первых, мы показали студентам изнутри специфику работы современного пресс-центра, который входит в Топ-3 самых посещаемых спикерами и журналистами медийных площадок Москвы. Полное погружение в производственный процесс, когда студенты активно участвовали во всех стадиях подготовки мероприятий, от идеи до реализации, позволило отточить их навыки коммуникации и подготовить из них квалифицированных специалистов, готовых к работе в любом пресс-центре федерального уровня. Это то, что они получили от нас. Но для меня гораздо более важным оказалось то, что мы получили от них. Ведь, вторая задача была более амбициозная - научиться переводить “с русского на русский” федеральную информационную повестку дня для молодежной аудитории. И наши студенты блестяще с этим справились, интегрировав в мероприятия пресс-центра известных блогеров и инфлюенсеров, популярных среди молодежи”.

Главный редактор пояснил, что на пресс-конференциях, брифингах и мероприятиях, которые в течение пяти месяцев организовывали студенты “Информационного пришествия”, рядом с известными политиками, экономистами и общественными деятелями всегда сидели популярные блогеры-миллионники, которые выражали точку зрения своей молодежной аудитории и потом активно транслировали ее в сети.

“Мы хотели, чтобы молодежь писала для молодежи, и мы это получили. Студенты “Информационного пришествия” сами придумывали пресс-конференции, продюсировали радиопрограммы, писали новости и освещали актуальные события со своей точки зрения. Как результат, мы получили очень высокий индекс цитируемости инфоповодов молодежного пресс-центра в традиционных СМИ, а также новую аудиторию в блогосфере, — добавил Горбачев.

Гостями молодежного пресс-центра “Информационное пришествие” на базе пресс-центра НСН стали известные блогеры, инфлюенсеры, популярные музыканты, политики и деятели культуры. Все эксклюзивные материалы с пресс-конференций и радиоэфиров опубликованы в специальном разделе на сайте NSN.fm и в ленте Telegram-канала “Мистер & Миссис СМИ”, который ведут студенты проекта “Информационное пришествие”.

