«Инфляция и стоп-кран»: Как ударит по заправкам снятие запрета на экспорт бензина

Государство не позволит розничным ценам на бензин сильно обогнать инфляцию, вне зависимости от ситуации с экспортом, сказал в эфире НСН Григорий Баженов.

Розничные цены на бензин в России сдерживают на уровне инфляции, поэтому снятие запрета на его экспорт не окажет ключевого влияния на их возможный рост, заявил в интервью НСН руководитель аналитического центра «Независимого топливного союза» Григорий Баженов.

Вице-премьер Александр Новак ранее заявил, что в России досрочно снимут запрет на экспорт бензина. Отвечая на вопрос о конкретных сроках, он сказал , что «это неважно, с 1 декабря или нет».

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«В целом у нас в стране в отношении конечных цен на топливо достаточно жесткая политическая позиция. Эта позиция связана с тем, что цены на заправках не должны увеличиваться больше, чем на инфляцию. Если существует риск перескочить инфляцию - такое может произойти, но главное, чтобы это было не сильно. Для этого нужны регуляторные меры. Например, в 2018 году нажали на стоп-кран - снизили акцизы на дизельное топливо и бензины, и зафиксировали мелкооптовые цены, а потом стали разрабатывать демпфирующий механизм. Цены на заправках у нас с 2009 года фактически только растут. Если год хороший в плане динамики, то цены на заправках просто не увеличиваются. Таким, например, был 2022-й год. Если посмотреть на динамику с 2009 года, бензин дорожает на уровень, как правило, ниже инфляции, за исключением каких-то конкретных лет. 2023-й год был примерно в пределах инфляции, чуть-чуть повыше», - сказал Баженов.

При этом он объяснил, как связаны внутренние и экспортные цены на бензин.

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«Внутренний биржевой рынок и внешний рынок связаны через специальные ценовые индексы, которые мы называем "нетбэки". Это расчетные экспортные цены, которые позволяют понять, какой должна быть цена на внутреннем рынке для того, чтобы производителю было безразлично, куда поставлять товар. Если внутренняя цена будет ниже этого нетбэка, это означает, что лучше поставлять на экспорт. В этом случае объем уходит из страны, предложение здесь падает и внутренняя цена начинает расти. И наоборот. Это такой балансир в этом плане», - заключил собеседник НСН.

По данным Минэкономразвития, в середине ноября годовая инфляция в России ускорилась до 8,68%. При этом экс-глава ЦБ Сергей Дубинин отмечал в беседе с «Радиоточкой НСН», что на фоне официальных цифр годовой инфляции в районе 9%, инфляционные ожидания россиян сегодня на уровне 12-14% в год.

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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