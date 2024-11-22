«Инфляция и стоп-кран»: Как ударит по заправкам снятие запрета на экспорт бензина

Розничные цены на бензин в России сдерживают на уровне инфляции, поэтому снятие запрета на его экспорт не окажет ключевого влияния на их возможный рост, заявил в интервью НСН руководитель аналитического центра «Независимого топливного союза» Григорий Баженов.

Вице-премьер Александр Новак ранее заявил, что в России досрочно снимут запрет на экспорт бензина. Отвечая на вопрос о конкретных сроках, он сказал , что «это неважно, с 1 декабря или нет».