Инфекционисты призвали изучить случаи повторного заражения коронавирусом
Врач–инфекционист в эфире НСН объяснил возвращение заболевания у пациентки в Бурятии.
В Бурятии у излечившейся от коронавирусной инфекции пациентки повторно обнаружили вирус. Об этом сообщила главный врач Республиканской инфекционной больницы Татьяна Сымбелова, передает портал Arigus.tv.
По словам главврача, женщину выписали 21 апреля после двукратного отрицательного анализа на коронавирус. Однако через 16 дней у нее появились симптомы ОРВИ. Повторный тест показал выделения Covid-19. Женщину повторно госпитализировали, сейчас у нее более тяжелая форма пневмонии.
Врач–инфекционист, профессор Николай Малышев в эфире НСН объяснил возвращение заболевания.
«Нужно ее обследовать, посмотреть, что за вирус – который до этого выделяли или новое заражение. Это совсем разные вещи – рецидив и новое заражение. Если рецидив, то значит, вирус у нее оставался. Если новое заражение, значит, защиты не возникло. Это большая разница. Чтобы точно сказать, нужно изучить вирус, который был, и тот, который сейчас», - сказал эксперт.
Он напомнил, что случаи повторного инфицирования уже отмечались. «Не мы первые, не мы последние. И в Корее такие вещи отмечались. В инфекции такие вещи бывают. Рецидивов может быть несколько волн. Три, даже четыре. Нужно вести себя осторожно. То, что ты переболел, еще ни о чем не говорит. Нужно сохранять масочно-перчаточный режим, стараться не контактировать с другими больными. Можно переболеть и заболеть по новой», - подчеркнул Малышев.
Ранее Николай Малышев в беседе с НСН прокомментировал первый случай заболевания COVID-19 в Ухане после возникшей в декабре прошлого года эпидемии.
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