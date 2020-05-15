Инфекционисты призвали изучить случаи повторного заражения коронавирусом

«Нужно ее обследовать, посмотреть, что за вирус – который до этого выделяли или новое заражение. Это совсем разные вещи – рецидив и новое заражение. Если рецидив, то значит, вирус у нее оставался. Если новое заражение, значит, защиты не возникло. Это большая разница. Чтобы точно сказать, нужно изучить вирус, который был, и тот, который сейчас», - сказал эксперт.

Он напомнил, что случаи повторного инфицирования уже отмечались. «Не мы первые, не мы последние. И в Корее такие вещи отмечались. В инфекции такие вещи бывают. Рецидивов может быть несколько волн. Три, даже четыре. Нужно вести себя осторожно. То, что ты переболел, еще ни о чем не говорит. Нужно сохранять масочно-перчаточный режим, стараться не контактировать с другими больными. Можно переболеть и заболеть по новой», - подчеркнул Малышев.

Ранее Николай Малышев в беседе с НСН прокомментировал первый случай заболевания COVID-19 в Ухане после возникшей в декабре прошлого года эпидемии.