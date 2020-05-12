Повторным случаям заражения COVID-19 дали объяснение
Перенёсшие коронавирус повторно не представляют опасности для окружающих. К такому выводу пришли органы здравоохранения Республики Корея, сообщает Reuters. Медики взяли анализы у десятков пациентов, которые уже переболели COVID-19, в результате, повторные тесты дали положительную реакцию на коронавирус.
Однако специалисты установили, что анализы ложноположительные. Такой результат был получен частицами SARS-CoV-2, которые ещё остаются в организме переболевших. Причём в южнокорейском Центре по контролю и профилактике заболеваний выразили уверенность, что эти пациенты не заразны. На сегодня не отмечено ни одного случая передачи коронавируса от переболевшего, у которого был получен ложноположительный результат теста.
В данной работе были применены тесты с обратной транскрипционной полимеразной цепной реакцией. Такой способ оценивается как наиболее точный при диагностике нового коронавируса.
В середине прошлого месяца Всемирная организация здравоохранения инициировала расследование повторных случаев заражения коронавирусом в Южной Корее. Местные специалисты сделали предположение, что в этих случаях можно говорить не о повторном инфицировании больных, а о реактивации вируса. Уже установлено, что между появлением симптомов COVID-19 и клиническим выздоровлением пациентов с легкой формой коронавируса проходит около двух недель.
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