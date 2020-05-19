Инфекционисты оценили влияние майских праздников на заболеваемость COVID-19
Врачи-инфекционисты рассказали о влиянии майских праздников на заражение россиян коронавирусной инфекцией. Как пишет РБК, они полагают, что возможные случаи инфицирования, скорее всего, уже отразились на статистике. Ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов отметил, что отсутствие всплеска заболевания COVID-19 после первых праздничных выходных говорит о том, что большинство наших соотечественников добросовестно соблюдали режим самоизоляции.
В свою очередь, вирусолог, сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн уверен, что нарушения всё же фиксировались. Он подчеркнул, что на майских праздниках люди расслабились. Итог: с 7 по 10 мая в России фиксировалось наибольшее число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, отмечает РИА ФАН. Между тем, сейчас в стране наблюдается тенденция к снижению числа инфицированных.
Накануне НСН писала, что в России впервые с 1 мая выявлено менее 9 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией за сутки. Об этом заявили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19 в стране.
Суточный прирост новых случаев коронавируса составил 8 926. Таким образом общее число инфицированных достигло 290 678 человек, подчеркивает RT.
Между тем, наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировано в Москве — 3 238, ещё 921 — в Подмосковье. На третьем месте — Санкт-Петербург, там 425 новых инфицированных. Также в пятёрке оказались Нижегородская область и Ямало-Ненецкий АО, отмечает Свободная пресса.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru